$103.79+1.21108.87+1.45
Войти в почту

Путин распространил указ о выплате на участвующих в СВО росгвардейцах

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который распространяет положение о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей на Росгвардию.

Путин распространил указ о выплате на участвующих в СВО росгвардейцах
© РИА Новости

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, претендовать на неё граждане смогут при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО).

Отмечается, что под действие указа подпадают контракты, заключённые в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года.

Ранее в Росгвардии заявили, что рядом с Запорожской АЭС был сбит украинский беспилотник самолётного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Политика
Владимир Путин
Росгвардия