Рябков озвучил возможный ответ Москвы на действия США в Азии

Россия не исключает развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве ответных мер на действия США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

По словам дипломата, это решение зависит от той линии, которой будут придерживаться на Западе.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», - пояснил Сергей Рябков.

При этом он отметил, что никаких запросов от США о контактах с Россией после испытания новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не было, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, нет», - ответил замглавы МИД России на соответствующий вопрос.

Напомним, что Россия провела испытание «Орешника» в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Президент Владимир Путин отмечал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, и предупредил, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.