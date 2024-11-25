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Рябков озвучил возможный ответ Москвы на действия США в Азии

Россия не исключает развертывание ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе в качестве ответных мер на действия США. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

Рябков озвучил возможный ответ Москвы на действия США в Азии
© РИА Новости

По словам дипломата, это решение зависит от той линии, которой будут придерживаться на Западе.

«Появление соответствующих американских систем в любом регионе мира будет предопределять наши дальнейшие шаги, в том числе в сфере организации нашего военного-технического ответа», - пояснил Сергей Рябков.

При этом он отметил, что никаких запросов от США о контактах с Россией после испытания новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник» не было, сообщает РИА Новости.

«Насколько мне известно, нет», - ответил замглавы МИД России на соответствующий вопрос.

Напомним, что Россия провела испытание «Орешника» в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Президент Владимир Путин отмечал, что конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера, и предупредил, что Россия считает себя вправе применять вооружения против военных объектов тех стран, которые разрешают бить своим оружием по российской территории.

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