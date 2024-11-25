$102.58+1.90107.43+1.35
Войти в почту

В Кремле высказались о будущей работе Трампа по Украине

В Кремле увидели заявление будущего советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о совместной работе республиканца с действующей администрацией Джо Байдена касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

В Кремле высказались о будущей работе Трампа по Украине
© РИА Новости

«Да, заявление о работе команды Трампы с администрацией Байдена по Украине удалось увидеть», — отметил Песков.

Ранее Уолтц заявил, что команда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие».

В Кремле рассказали, что думают о возможной отправке войск ЕС на Украину

Также чиновник добавил, что избранный американский президент обеспокоен последствиями решения Байдена разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России.

Политика
Джозеф Байден
Дональд Трамп
Дмитрий Песков
ЕС
Соединенные Штаты
Украина