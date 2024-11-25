В Кремле высказались о будущей работе Трампа по Украине

В Кремле увидели заявление будущего советника избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца о совместной работе республиканца с действующей администрацией Джо Байдена касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, заявление о работе команды Трампы с администрацией Байдена по Украине удалось увидеть», — отметил Песков.

Ранее Уолтц заявил, что команда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие».

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Также чиновник добавил, что избранный американский президент обеспокоен последствиями решения Байдена разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России.