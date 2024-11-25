Глава Башкирии Радий Хабиров обрушился с критикой на регионального министра здравоохранения Айрата Рахматуллина из-за отсутствия на совещаниях в течение трех недель. Об этом сообщает портал UFA1.

Хабиров отчитал Рахматуллина на оперативном совещании в правительстве Башкирии 25 ноября. Глава региона отметил, что в течение трех недель слушал доклады от заместителя министра.

«Я вас не видел три недели. Я понимаю, отпуск. Я тоже отдохнул немножко. Я вас три недели не видел», - заявил глава Башкирии.

Министр ответил, что все это время был на связи, однако Хабиров подчеркнул, что его это «не интересует».

«Знаете, как говорят, «кот из дома..» или что там, и потом, значит, в пляс. Вы должны быть на месте, вы - министр огромной системы здравоохранения. <…> Специальная военная операция закончится, перейдем в нормальный режим. А сейчас режим немножко другой должен быть», - подчеркнул глава Башкирии.

UFA1 отмечет, что Рахматуллин не был в отпуске все это время - к примеру, 16 ноября он вместе с Хабировым встречал делегацию из Алтая.

Рахматуллин был назначен министром здравоохранения Башкирии весной 2022 года. До этого он был главврачом уфимской клинической больницы.