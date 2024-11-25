В Кремле заявили, что будут следить за выборами в Румынии

Кремль будет следить за ходом избирательного процесса в Румынии на президентских выборах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что в настоящее время России хорошо понятна политика действующего руководства Румынии и оно не является дружественным.

"Дальше, мы будем, конечно же, следить за тем, как развиваются избирательные процессы и кто будет победителем", - отметил Песков.

На вопрос, оказались ли результаты голосования неожиданными для Кремля и как власти РФ оценивают перспективы независимого кандидата Кэлина Джорджеску сохранить преимущество во втором туре, пресс-секретарь президента ответил, что Москва "не так близко знакома" с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с Россией.

В Румынии в воскресенье, 24 ноября, состоялись президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. Предварительные данные показывают, что победитель будет определен во втором туре, который пройдет 8 декабря. Центральное бюро Румынии к 11:00 по московскому времени подсчитало 99,94% голосов. Пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску получил 22,94%. У лидера оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, - 19,17% голосов.

Джеорджеску утверждал, что у него нет связей с Россией, однако он "тянется к русской культуре". Кандидат в президенты считает, что Румынии пошли бы на пользу хорошие отношения с Россией, поскольку "нужно ладить со всеми великими державами мира".

Политик также не раз отмечал, что членство в НАТО и Евросоюзе не дало Бухаресту необходимой защиты.