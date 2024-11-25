В Кремле прокомментировали удары ВВС Израиля по Бейруту

Москва призывает к прекращению ударов по гражданским объектам, чтобы их жертвами не становилось мирное население, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя удары ВВС Израиля по Бейруту.

«Мы, конечно, в данном случае хотели бы уже видеть прекращение ударов по гражданским объектам и очень важно, чтобы жертвами ударов не становилось мирное население», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Ливане складывается чрезвычайная ситуация.

Ранее сообщалось, что в результате израильского удара по центру Бейрута погибли 29 человек.