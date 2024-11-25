Европейские элиты не пришли к единому мнению относительно отправки своих войск или наемников в поддержку Киеву, однако отдельные «горячие головы» размышляют над этим. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации французской газеты Le Monde.

Ранее издание сообщило, что европейские элиты вернулись к дискуссиям по теме возможной отправки войск на фоне предполагаемого отказа будущей американской администрации от поддержки Киева.

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Песков заявил, что нельзя точно говорить о достоверности подобных сообщений. При этом он напомнил, что из разных европейских столиц уже озвучивались подобные идеи.

«Единства мнений у европейцев на этот счет нет, но, конечно, какие-то "горячие головы" появляются», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу.