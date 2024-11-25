В Кремле высказались о готовности Путина к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин готов к переговорам по Украине, соответствующие заявления он делал неоднократно. Об этом напомнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Вы знаете, что [российский] президент неоднократно подтверждал свою готовность к мирному процессу», — сообщил Песков.

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Путин в ходе приема верительных грамот у 28 вновь прибывших послов иностранных государств в ноябре подчеркивал, что Россия не только готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, но и вела их в самом его начале СВО. Москва не хочет конфронтации с другими государствами, сообщал президент, выразив надежду, что в Европе начнут смотреть на сотрудничество с Москвой рационально.