МИД ответил на вопрос о пострадавших при падении самолета в Литве россиянах

О пострадавших в результате падения самолета компании DHL в Вильнюсе россиянах не сообщалось. Такую информацию приводит ситуационно-кризисный центр МИД России в своем Telegram-канале.

«В районе аэропорта Вильнюса на жилой дом упал грузовой самолет "DHL". Сведений о пострадавших гражданах России не поступало», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Утром 25 ноября самолет потерпел крушение в столице Литвы. Ранее отмечалось, что в разбившемся самолете находилось четыре человека, трое из них пострадали, один не выжил.

Появилось видео крушения грузового самолета в Вильнюсе

Как стало известно впоследствии, оба пилота выжили. По словам генерального комиссара полиции республики Арунаса Паулаускаса, пожарные вытащили из кабины двоих пилотов, один из которых был серьезно ранен. Кроме того, в самолете обнаружили тело одного из членов экипажа воздушного судна.