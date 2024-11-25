В МИД РФ объяснили, почему Запад игнорирует сигналы Путина

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью «Известиям» назвал обращение президента Владимира Путина по поводу запуска «Орешника» предупреждением странам Запада, которым нужно перестать обострять ситуацию.

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«Мы проявляем решимость отвечать на провокации и эскалационные шаги западных спонсоров киевского режима так, чтобы они понимали серьезность момента и нашу способность находить именно военные ответы на новые вызовы», — сказал дипломат.

Рябков: слова Путина стали сигналом Западу, что РФ готова к ответу на вызовы

Он добавил, что западным странам давно следует остановится, а тот факт, что этого еще не случилось, говорит о «постепенном притуплении чувства самосохранения». Рябков подчеркнул, что интересы России в сфере безопасности будут обеспечены всеми доступными средствами.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в офисе Зеленского назвали «Орешник» выдумкой Путина.