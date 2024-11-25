В послании президента могут показать новинки вооружения, считает сенатор

В ходе послания главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию могут быть показаны новинки вооружения, озвучены или зафиксированы изменения в ядерной доктрине и затронуты темы социальной поддержки участников спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Ольги Епифановой.

По ее словам, «будет затронута тема суверенного развития технологий, вопросы наращивания производства беспилотных летательных средств».

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«Скорее всего, будет оглашено концептуально новое видение по процессу мирного урегулирования между РФ и Украиной», - отметила сенатор.

Президент каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике.