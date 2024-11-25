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В послании президента могут показать новинки вооружения, считает сенатор

В ходе послания главы государства Владимира Путина Федеральному Собранию могут быть показаны новинки вооружения, озвучены или зафиксированы изменения в ядерной доктрине и затронуты темы социальной поддержки участников спецоперации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Ольги Епифановой.

В послании президента могут показать новинки вооружения, считает сенатор
© РИА Новости

По ее словам, «будет затронута тема суверенного развития технологий, вопросы наращивания производства беспилотных летательных средств».

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«Скорее всего, будет оглашено концептуально новое видение по процессу мирного урегулирования между РФ и Украиной», - отметила сенатор.

Президент каждый год обращается с посланием к Федеральному Собранию, обозначая приоритеты для страны во внутренней и внешней политике.

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