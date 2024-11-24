Украинские власти будут «выскребать» людской резерв для мобилизации. Об этом в эфире Первого канала рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

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В частности, он уверен, что в стране снизят число категорий граждан, умеющих право на бронь от службы, и мобилизовать различных работников, чиновников, людей с заболеваниями и «расширять возможность привлечения женщин».

Ранее украинские СМИ сообщали, что мужчины в Харькове бояться выходить на работу из-за сотрудников ТЦК (военкоматов — прим. ред.), которое устраивают облавы на предприятиях. По словам владельца одной из станций техобслуживания, его сотрудники беспокоятся, что из-за постоянных рейдов сотрудников ТЦК, есть риск «не доехать до работы». Он подчеркнул, что люди не хотят ехать на работу, но некоторые предприятия с осторожностью продолжают вести свою деятельность.