Названо имя кандидата на пост посла России в США

Наиболее вероятным кандидатом на должность российского посла в США является директор департамента Северной Америки МИД РФ, экс-посол в Канаде Александр Дарчиев, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на три осведомленных источника.

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Газета отмечает, что Дарчиев давно знаком с североамериканской повесткой. После университета он около 10 лет работал в Институте США и Канады в качестве аспиранта и научного сотрудника. Карьера дипломата в МИД РФ началась в 1992 году. Много лет он был связан с департаментом Северной Америки, а также успел побывать советником и советником-посланником российского посольства в США. С 2014 года в течение семи лет Дарчиев был послом РФ в Канаде.

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Прошлым российским послом в США был Анатолий Антонов. Он был утвержден эту должность вместо Сергея Кисляка летом 2017 года. Американская сторона дала агреман несмотря на то, что дипломат находился под санкциями. 5 октября Антонов закончил свою работу в США, а на следующий день вернулся в Москву. Президент РФ Владимир Путин официально уволил дипломата с должности посла 10 октября.