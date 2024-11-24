Выступившего за удары по России главу МИД Франции уличили в отсутствии ума

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram-канале заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро об отсутствии «красных линий» в поддержке Украины.

Накануне Барро заявил, что ВСУ могут наносить удары французскими ракетами вглубь России, кроме того, не исключена отправка французских подразделений на Украину. Он добавил, что когда «речь идет о поддержке Киева, для Запада не должно существовать «красных линий».

Сенатор разместил в канале фотографию французского политика, сделанную во время произнесения речи, и предложил читателям внимательно посмотреть на него.

«Потрясает даже не столько его агрессивность [заметная на фото], сколько явное отсутствие ума. Это характерно, увы, для подавляюшего большинства нового поколения либеральных европейских политиков, ничего не знающих о войне, не помнящих Вторую мировую, не знающих истории, плохо образованных», — пояснил Пушков.

По его мнению, руководители такого типа являются подлинной бедой нынешней Европы.