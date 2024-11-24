Путин созвонился с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

В пресс-службе пояснили, что разговор преимущественно касался темы повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества.

Стороны также затронули ряд международных тем, пояснили в Кремле.

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В пресс-службе уточнили, что беседа стала продолжением переговоров, которые состоялись между лидерами 23 октября в Казани.

Напомним, что Путин встретился с Эрдоганом на полях саммита БРИКС. Президенты обсудили проблемы с банковскими переводами, торговлю и ряд других тем.