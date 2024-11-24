Песков раскрыл, каких действий Москва не ожидала от Байдена

Администрация президента США Джо Байдена изначально была негативно настроена по отношению к России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

По его оценке, то, что власти США при Байдене были конфронтационны по отношению к Москве, это однозначно.

Вместе с тем, подчеркнул пресс-секретарь, любая конфронтационность не исключает возможность диалога.

«А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить», — заметил Песков.

Ранее бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер заявил, что нежелание США работать с послом России в Вашингтоне стало «одной из величайших трагедий нашего времени».