Зарубин раскрыл, что сказал Путин сразу после обращения по «Орешнику»
Президент РФ Владимир Путин после заявления об испытании одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник» выразил надежду, что его обращение было «достаточно ясно и понятно». На кадрах, опубликованных журналистом Павлом Зарубиным, российский лидер с этими словами встал из-за рабочего стола.
Мне кажется, достаточно ясно и понятно, — сказал глава государства.
Путин также назвал баллистическую ракету еще одним надежным гарантом территориальной целостности России. Он заявил, что Россия обладает запасом готовых к применению систем, как «Орешник». Он подчеркнул, что РФ будет продолжать испытания. По словам российского лидера, комплекс не является оружием массового поражения, а представляет собой высокоточную систему.
Кроме того, Путин объявил, что ВС России нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре «Орешником» с гиперзвуковым оснащением. Президент подчеркнул, что испытания ракеты в боевых условиях стали ответом на провокации со стороны Запада.
Военный эксперт Анатолий Матвийчук, оценивая «Орешник», заявил, что он может нести 200 «Хиросим». По его словам, атака на Украину — демонстрация болванки, которая может быть в ядерном снаряжении. Матвийчук предположил, что «„Орешник“ уже стоит на боевом дежурстве».