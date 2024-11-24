Зарубин раскрыл, что сказал Путин сразу после обращения по «Орешнику»

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Президент РФ Владимир Путин после заявления об испытании одной из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник» выразил надежду, что его обращение было «достаточно ясно и понятно». На кадрах, опубликованных журналистом Павлом Зарубиным, российский лидер с этими словами встал из-за рабочего стола.

Мне кажется, достаточно ясно и понятно, — сказал глава государства.

Путин также назвал баллистическую ракету еще одним надежным гарантом территориальной целостности России. Он заявил, что Россия обладает запасом готовых к применению систем, как «Орешник». Он подчеркнул, что РФ будет продолжать испытания. По словам российского лидера, комплекс не является оружием массового поражения, а представляет собой высокоточную систему.

Кроме того, Путин объявил, что ВС России нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре «Орешником» с гиперзвуковым оснащением. Президент подчеркнул, что испытания ракеты в боевых условиях стали ответом на провокации со стороны Запада.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук, оценивая «Орешник», заявил, что он может нести 200 «Хиросим». По его словам, атака на Украину — демонстрация болванки, которая может быть в ядерном снаряжении. Матвийчук предположил, что «„Орешник“ уже стоит на боевом дежурстве».