В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

Нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь российской территории.

Такое предположение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» ее соведущему Павлу Зарубину.