В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну
Нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь российской территории.
Такое предположение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» ее соведущему Павлу Зарубину.
«На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», — отметил представитель Кремля.