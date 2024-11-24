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В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

Нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать свое оружие для нанесения ударов вглубь российской территории.

В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну
© ТАСС

Такое предположение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» ее соведущему Павлу Зарубину.

«На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому, если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», — отметил представитель Кремля.
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