В Кремле высказались о возможном получении Киевом «грязной бомбы»

В Киеве понимают, насколько опасно озвучивать идеи о возможности получения «грязной бомбы». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести».

Песков отметил, что создание такой бомбы повлечет серьезные последствия и станет большим, чем игра с огнем. По его мнению, в Киеве это осознают.

«Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее», — сказал Песков.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов предупредил, что Киев может пойти на провокацию при помощи «грязной бомбы». Ее могут создать на основе отработанного ядерного топлива АЭС.

Эксперты говорят, что грязная бомба нанесет вред не только людям, но и экологии, природе, животным.