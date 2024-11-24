Песков рассказал, о ком в Евросоюзе будут вспоминать со стыдом

Европа едва ли будет вспоминать годы, когда Жозеп Боррель возглавлял дипломатию ЕС, разве что со стыдом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Не думаю, что кто-то их (годы руководства Борреля евродипломатией - прим. ТАСС) будет вспоминать, а если и будут вспоминать, то не без чувства стыда", - считает представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера назвал Борреля "уходящей натурой" и с сожалением отметил, что и теперь ЕС далек от самостоятельного, трезвого взгляда на происходящее.

Полномочия Борреля заканчиваются в ноябре 2024 года. Его сменит на посту премьер-министр Эстонии Кая Каллас.