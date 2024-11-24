В Кремле оценили действия команды Байдена по урегулированию украинского конфликта

Песков: команда Байдена хочет помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине
Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом пытается обострить ситуацию на Украине, чтобы сорвать попытки избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
Об этом заявил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
"Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - констатировал представитель Кремля.