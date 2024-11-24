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Песков: команда Байдена хочет помешать Трампу урегулировать конфликт на Украине

Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом пытается обострить ситуацию на Украине, чтобы сорвать попытки избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

В Кремле оценили действия команды Байдена по урегулированию украинского конфликта
© РИА Новости

Об этом заявил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Трамп во время предвыборной кампании говорил о том, что он намерен каким-то образом обеспечить мир и вывести всех в мирное русло. И вот они пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - констатировал представитель Кремля.

Политика
Павел Зарубин
Джозеф Байден
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