В Кремле оценили действия команды Байдена по урегулированию украинского конфликта

Уходящая администрация США во главе с Джо Байденом пытается обострить ситуацию на Украине, чтобы сорвать попытки избранного американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Об этом заявил Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.