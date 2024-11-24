Песков высказался о стремлении Запада нанести стратегическое поражение РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании Запада любой ценой нанести стратегическое поражение России. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу зарубину, фрагмент которого тот опубликовал в своем Telegram-канал

Песков назвал сложившуюся между Россией и Западом ситуацию беспрецедентной, отметив, что страны коллективного Запада, ведомые США демонстрируют готовность пойти на все, чтобы подавить Россию. Представитель президента считает, что запуск ракеты средней дальности «Орешник», в качестве «предупредительного звоночка» был своевременным.

Дмитрий Песков также рассказал о прекращении диалога действующего президента США Джо Байдена с Москвой.