Песков: Россия вынуждена отвечать на беспрецедентную эскалацию со стороны Запада

Использование ракетной системы «Орешник» — это своевременное предупреждение коллективному Западу на фоне спровоцированной им беспрецедентной эскалации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратил внимание, что ущерб от удара «Орешником» неприемлемый, сбить его современными средствами невозможно, а бомбоубежища в данном случае «не помогут». С точки зрения аналитиков, на Западе сейчас наблюдается определённая растерянность, поскольку ни в США, ни в Европе нет оружия, подобного новой российской ракете. Однако эксперты не исключают, что спонсоры киевского режима могут пойти и на дальнейшее обострение ситуации.

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Применение ракетной системы «Орешник» — это предупредительный звонок коллективному Западу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зеленский рассказал об изучении обломков ракеты «Орешник»

«Коллективный Запад, ведомый США, демонстрирует, что они готовы на всё, чтобы подавить Россию... Поэтому вот такие предупредительные «звоночки», в том плане что «даже не думайте» — я имею в виду удар, который был нанесён нашей новой ракетой — это весьма своевременно. Это было востребовано и эффективно», — отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, в Соединённых Штатах предпринимают «всё более безрассудные шаги», провоцируя напряжённость в украинском вопросе.

«Приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне… Они каждый раз делают всё более безрассудные шаги и идут вперёд, провоцируя напряжённость вокруг украинского конфликта», — подчеркнул Песков.

На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил, что гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник» с разделяющимися боеголовками была применена в неядерном исполнении.

«Европа гадает, какой ущерб система может причинить, если головки будут ядерными, можно ли всё-таки сбить эти ракеты и как быстро ракеты достигнут столиц Старого Света. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее. Поэтому лучше прекращать поддержку войны», — отметил Медведев.

Пропагандисты киевского режима обнародовали информацию о том, что никакого «Орешника» якобы «вообще не существует», добавил он.

«Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически», — сыронизировал Медведев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также ответила советнику Зеленского на сомнения относительно «Орешника».

«Советник террористического отребья Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. Днём ранее Зеленский сказал, что она существует... Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», — написала дипломат в Telegram.

«Вынуждены отвечать на агрессию»

Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow успешно испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник». ВС РФ поразили этой ракетой крупный промышленный комплекс в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение.

Слова Путина о новых ракетных комплексах взбудоражили западных разведчиков, констатировал член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.

«Президент своим сигналом обеспечил им серьёзный фронт работ», — констатировал парламентарий.

В свою очередь, зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с RT заявил, что «Орешник» ещё не до конца «высказался».

«Мы вынуждены отвечать на агрессию и будем отвечать всегда… Россия будет жёстко отвечать на их (западных стран. — RT) провокационные выпады и впредь ни один из них не оставит без внимания», — подчеркнул сенатор.

Политики Запада пребывают в паническом состоянии после удара российской ракетой, рассказал в соцсети Х американский военный эксперт Уилл Шрайвер. По его словам, использование «Орешника» разрушило иллюзии западных стран об их непобедимости.

Со своей стороны, британский военный аналитик Александр Меркурис сообщил, что государства Запада не в состоянии противостоять атакам с использованием баллистической ракеты «Орешник», которые могут затрагивать «цели в любой точке» Европы.

«Видна растерянность»

Как отмечают опрошенные RT эксперты, на Западе сейчас действительно наблюдается растерянность из-за того, что Россия располагает оружием, подобия которого нет у США и их союзников.

«На Западе невооружённым взглядом видна растерянность из-за сложившейся ситуации: они позиционируют себя невероятными и исключительными гегемонами, но именно Россия опередила всех в области гиперзвука», — отметил в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.

По его словам, уникальность «Орешника» по сравнению с другими системами заключается в эффективности этого оружия, которое «практически равнозначно стратегическому».

«И это даёт России определённую степень свободы действий. В то же время США готовы пожертвовать Европой в целом, чтобы остаться гегемоном и выгодоприобретателем. Но на этом поле Москва спутала все карты Вашингтону и показала, что так это больше не работает. У американцев не получится снять с себя ответственность за эскалацию ситуации на Украине», — пояснил Хроленко.

Как отметил, в свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин, ударом «Орешника» по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске были уничтожены мощности, необходимые для производства украинских баллистических ракет, в том числе тех, которые уже использовались против России.

«Если проанализировать испытание, то, как был произведён удар, это определённо повышенная мощность ракеты, плюс боеголовки, скорее всего, были изготовлены из более плотного материала, и поэтому их кинетическая сила резко увеличилась. Судя по тому, что Южмаш, по сути, разнесло в мелкую труху, это были кинетические удары огромной мощности», — сказал Подберёзкин в комментарии RT.

В то же время он не исключает, что даже такой чёткий и однозначный сигнал России Запад может и проигнорировать.