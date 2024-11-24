Медведев обратился с предупреждением к Западу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о ключевых событиях завершающейся недели. Он обратил внимание на запуск ракеты «Орешник», планы Запада по атомному оружию для ВСУ, план стойкости Владимира Зеленского и высказывания американского сенатора-русофоба.

Политик заметил, что СМИ Европы активно обсуждают запуск гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» с разделяющимися боеголовками в неядерном исполнении, гадают, каким будет ущерб в случае запуска этого снаряда в ядерном варианте.

«Ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно и речь идёт о минутах. Бомбоубежища не помогут, поэтому надежда только на то, что добрая Россия будет предупреждать о пусках заранее», — ответил на вопросы журналистов Медведев.

В Кремле раскрыли подробности операции по запуску "Орешника"

По его словам, украинские СМИ, в отличии от западных, не поверили в существование «Орешника». Он «похвалил» их и отметил, что, действительно, следует быть проще: «просто зажмуриться», так как для «тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически».

Зампред Совбеза отметил, что СМИ западных стран активно предлагают наделить ВСУ атомным оружием.

«Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остаётся ещё подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии», — пояснил Медведев.

Политик обратил внимание на очередной «план стойкости» Владимира Зеленского. Он посоветовал украинскому лидеру провозгласить «личный «план стійкості» из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям».

Медведев также раскритиковал «честную и открытую позицию» американского сенатора-русофоба Линдси Грэма* (включён в реестр террористов и экстремистов в РФ) по поводу исполнения ордеров МУС в отношении ареста премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-главу Минобороны Йоава Галанта.

*Включён в реестр террористов и экстремистов в РФ