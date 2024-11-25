Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает курс на эскалацию украинского конфликта, несмотря на то, что сторонники Дональда Трампа говорят о мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Ранее конгрессмен, будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения кровопролития на Украине, и собирается провести консультации с администрацией Джо Байдена для скорейшего урегулирования кризиса.

Комментируя это заявление, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видят, что из круга сторонников Трампа звучат слова о мире.

«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово «мир» или «мирный план» звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся», - констатировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, что победивший на выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп ранее неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что может сделать это еще до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. При этом уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.