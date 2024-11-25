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В Кремле обвинили действующую администрацию в США в обострении ситуации на Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена продолжает курс на эскалацию украинского конфликта, несмотря на то, что сторонники Дональда Трампа говорят о мире. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Песков заявил, что команда Байдена разжигает конфликт на Украине
© РИА Новости

Ранее конгрессмен, будущий советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения кровопролития на Украине, и собирается провести консультации с администрацией Джо Байдена для скорейшего урегулирования кризиса.

Комментируя это заявление, Дмитрий Песков отметил, что в Кремле видят, что из круга сторонников Трампа звучат слова о мире.

«Действительно, из круга сторонников Трампа и тех, кто был номинирован на будущие должности в будущей администрации, слово «мир» или «мирный план» звучит, из уст представителей действующей администрации такие слова не звучат. И пока продолжаются такие провокационные, эскалирующие действия. Вот - это та реальность, с которой мы сталкиваемся», - констатировал пресс-секретарь президента России.

Напомним, что победивший на выборах президента США 5 ноября Дональд Трамп ранее неоднократно обещал положить конец конфликту на Украине. В ходе своей предвыборной кампании он заявлял, что может сделать это еще до инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года. При этом уходящий в отставку президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по России дальнобойными ракетами ATACMS.

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