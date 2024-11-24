В Кремле рассказали о сигнале России Западу

Указ президента РФ Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине России можно считать сигналом Западу, которые не перестает делать безрассудные шаги. Об этом в интервью тележурналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Зарубин напомнил, что указ президента об обновлении ядерной доктрины был подписан 19 ноября, после «шквала сообщений» о том, что Байден дал разрешение киевскому режиму наносить удары по России западным оружием

«Можно ли считать, что это был сигнал: друзья, вы вообще уже придите в себя?» — спросил Зарубин.

«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей и есть определенная закономерность», — сказал Песков.

В Кремле высказались о безрассудных шагах уходящей администрации США

По его словам, президент Путин дал поручение, чтобы адаптировать нашу доктрину к «условиям нынешнего противостояния», которое провоцируется западными странами.

Песков отметил, что Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется, «в первую очередь, уходящей администрацией в Вашингтоне».