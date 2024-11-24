В Кремле рассказали о сигнале России Западу
Указ президента РФ Владимира Путина об обновленной ядерной доктрине России можно считать сигналом Западу, которые не перестает делать безрассудные шаги. Об этом в интервью тележурналисту Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Зарубин напомнил, что указ президента об обновлении ядерной доктрины был подписан 19 ноября, после «шквала сообщений» о том, что Байден дал разрешение киевскому режиму наносить удары по России западным оружием
«Можно ли считать, что это был сигнал: друзья, вы вообще уже придите в себя?» — спросил Зарубин.
«Безусловно, здесь не бывает никаких случайностей и есть определенная закономерность», — сказал Песков.
В Кремле высказались о безрассудных шагах уходящей администрации США
По его словам, президент Путин дал поручение, чтобы адаптировать нашу доктрину к «условиям нынешнего противостояния», которое провоцируется западными странами.
Песков отметил, что Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется, «в первую очередь, уходящей администрацией в Вашингтоне».
«Это приходится делать постоянно. Они каждый раз делают все более безрассудные шаги и идут вперед, провоцируя напряженность вокруг украинского конфликта», — сказал Песков.