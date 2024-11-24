В Кремле высказались о безрассудных шагах уходящей администрации США

Представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину высказался о противостоянии с Западом. Отрывок их беседы появился в Telegram-канале корреспондента.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина заявил, что нынешнее противостояние провоцируется западными странами, а Москве приходится отвечать на «беспрецедентную эскалацию». В первую очередь, указал он, угроза исходит от уходящая администрация Соединенных Штатов. Именно она делает «все более безрассудные шаги», провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.