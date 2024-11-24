Матвиенко предложила новый способ увеличения демографии в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила новый способ увеличить демографию в России. Соответствующий материал с ее рассуждениями опубликован на сайте верхней палаты парламента.

В своем сообщении Матвиенко поздравила женщин с Днем матери и напомнила, что президент РФ Владимир Путин установил на ближайшие 12 лет цель добиться желаемого результате в семейной политике.

«Это срок и большой, и одновременно маленький — в масштабах исторического развития и демографических процессов. Поэтому я соглашусь с мнением ряда коллег: для большей эффективности нам необходимо Десятилетие семьи, по аналогии с Десятилетием детства, Десятилетием науки», — заявила она.

Председатель Совфеда также обозначила цели для поддержки семей. По ее словам, в стране необходимо ввести не только финансовую поддержку, но и меры поддержки здоровья будущих матерей.

Ранее сообщалось, что размер пенсий в России захотели привязать к количеству детей.