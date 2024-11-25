В Госдуме ответили на заявление Франции об отсутствии «красных линий» в поддержке ВСУ

Заявление министерства иностранных дел Франции об отсутствии «красных линий» в поддержке Западом Вооруженных сил Украины (ВСУ) — порочный круг, считает депутаты Госдумы Леонид Ивлев. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал слова главы французского МИДа Жана-Ноэля Барро, который заявлял, что Украина имеет право бить по территории России французскими ракетами большой дальности «в целях самообороны». Париж, по его словам, продолжит поддерживать Киев так интенсивно и так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность Европы.

«Военные программисты и инструкторы НАТО готовят дальнобойные ракеты для обстрела территории России, закладывают в их компьютеры полетные задания, спутники США обеспечивают навигационную поддержку полета ракет и наведение на цель. А расплачиваются за все солдаты и офицеры ВСУ своими жизнями», — сказал парламентарий.

Он задался вопросом, о каких «красных линиях» в поддержке Украины может идти речь, когда маржа от поставок оружия ВСУ «пересиливает разум». Разобраться с этим, по словам Ивлева, может только Россия.

Глава МИД Франции заявил, что Киеву разрешены удары французскими ракетами по России

На заявление Франции отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заявила, что разрешение на дальнобойные удары французским оружием в действительности не помогает Украине, а добивает ее. Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков, в свою очередь, обвинил главу МИД Франции в отсутствии ума.