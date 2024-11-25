Обращение Путина назвали сигналом Западу

Обращение президента России Владимира Путина после испытания ракеты «Орешник» подало Западу сигнал о том, что Москва готова реагировать на новые вызовы военным способом. Об этом заявил заместитель главы российского МИД Сергей Рябков в интервью «Известиям».

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Он отметил, что Россия будет защищать свои жизненно важные интересы в области безопасности всеми доступными средствами.

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«Это четкий сигнал о нашей решимости отвечать на провокации и эскалацию со стороны западных спонсоров киевского режима, чтобы они осознали серьезность ситуации и нашу способность находить военные решения на возникающие вызовы», — добавил замминистра, комментируя слова президента после тестирования системы «Орешник».

В этом контексте Рябков отметил, что Россия обладает коренными интересами в сфере безопасности, которые будут надежно защищены с использованием всех имеющихся у нас ресурсов.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Российский лидер в своем обращении подчеркнул, что никакие современные системы противовоздушной обороны не смогут отразить подобные удары, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал об исследовании обломков ракеты «Орешник».