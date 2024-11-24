В МИД пообещали ответ на поставку Сеулом оружия Киеву

Поставки Южной Кореей оружия Украине окончательно разрушат отношения Сеула и Москвы, РФ будет реагировать на них всеми необходимыми способами.

Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"В Сеуле должны отдавать себе отчет в том, что возможное использование южнокорейских вооружений для убийства российских граждан окончательно обрушит отношения между нашими странами. Разумеется, мы будем реагировать всеми способами, которые сочтем необходимыми. Едва ли это укрепит безопасность самой Республики Корея", - отметил Руденко.

Дипломат призвал Сеул трезво оценивать ситуацию и воздерживаться от "безрассудных шагов".