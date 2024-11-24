В МИД указали на планы Запада навредить союзнику РФ с помощью сообщника Зеленского

Запад пытается привлечь Южную Корею к давлению на КНДР и поставке Украине вооружений. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Это, в свою очередь, отвечает и задачам коллективного Запада, стремящегося вовлечь Республику Корея в общие усилия по накачке режима [Владимира] Зеленского вооружениями и тем самым сделать ее сообщником совершаемых западниками преступлений», — заявил Руденко.

Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что при поддержке НАТО Сеул продолжает распространять сведения о нахождении северокорейских солдат в зоне СВО, тем самым оказывая сильное давление на КНДР.

РФ будет жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

Кроме того, Руденко подчеркнул, что российско-северокорейские отношения строятся на принципах международного права и не представляют угрозы для других стран, включая Южную Корею. Он также выразил озабоченность возможными последствиями увязывания Республикой Корея своих поставок оружия Киеву с развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, подчеркивая отсутствие связи украинского конфликта с ситуацией на Корейском полуострове.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что КНДР якобы отправила своих военных в Курскую область. В Кремле эту информацию отказались комментировать. На этом фоне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пытался склонить Южную Корею к поставкам оружия Украине. Однако Сеул пойдет на этот шаг только, в случае реального участия северокорейских солдат в конфликте на Украине, предает «Национальная служба новостей».