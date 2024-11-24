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Замглавы МИД Руденко: НАТО накачивает Азию запрещенными ДРСМД вооружениями

Страны НАТО накачивают Азию ударными вооружениями, которые были запрещены в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

НАТО накачивает Азию запрещенными ДРСМД вооружениями
© Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Замглавы ведомства отметил, что во время первого президентского срока Дональда Трампа начался проект двойного сдерживания России и Китая. В дальнейшем он получил развитие при действующем президенте США Джо Байдене, подчеркнул Руденко.

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"То же можно сказать и про глобализацию мандата НАТО. Данный вектор, обозначенный еще республиканцами, юридически оформился уже при демократической администрации и привел к резкому всплеску милитаризации Азии, накачиванию этой части света ударными вооружениями, включая запрещенные Договором о РСМД", — сказал замглавы МИД России.

В сентябре газета Japan Times сообщила, что в Японии разместят ранее запрещенные по ДРСМД наземные ракетные комплексы США Typhon. Данное вооружение имеет дальность в 1600 км, что позволит им доставать до территорий России, Китая и Северной Кореи.

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