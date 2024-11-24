Руденко назвал цель США в отношении Тайваня

США используют Тайвань, чтобы спровоцировать в Азии серьезный кризис в угоду своим корыстным интересам. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Естественно, вопрос Тайваня находится в исключительной компетенции наших китайских коллег. Однако мы видим, что Вашингтон в нарушение признаваемого им же принципа "одного Китая" укрепляет под лозунгом сохранения "статус-кво" военно-политические контакты с Тайбэем, наращивает поставки вооружений. Цель столь явного вмешательства США в дела региона - спровоцировать КНР, сгенерировать кризис в Азии в угоду своим корыстным интересам", - отметил он.

По словам Руденко, продолжение курса Запада с разрушением системы инклюзивного многостороннего сотрудничества, формировавшейся на протяжении десятилетий с опорой на Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, "может поставить регион на грань раскола вплоть до очень серьезного конфликта".

"Предпосылки для этого особенно активно создавались западниками последние два года", - подчеркнул он.

"США и их сателлиты, включая ЕС, целенаправленно нагнетают обстановку в Тайваньском проливе. Используют те же способы, которые применялись для превращения Украины в анти-Россию и подрыва наших традиционно тесных, дружественных связей с этой страной", - указал замминистра.