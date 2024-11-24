Матвиенко назвала особенности новой стратегии по семейной политике

Проект стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержки многодетности создает крепкую основу для выработки конкретных решений, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Стратегия характеризуется комплексностью предлагаемых мер, механизмов их реализации. Даже беглое знакомство с документом позволяет оценить его взвешенность, реалистичность. Авторы стратегии учли и обозначили в ней, пожалуй, все острые вопросы, волнующие современное общество, настоящих и будущих родителей, бабушек и дедушек", - написала Матвиенко в блоге на сайте Совфеда, приурочив публикацию ко Дню матери.

Документ разработали в Министерстве труда и социальной защиты РФ по поручению президента Владимира Путина. Его действие будет рассчитано на срок до 2036 года.

По мнению главы Совфеда, важно, что стратегия напрямую связывает решение демографических задач с пространственным развитием страны, развитием села, совершенствованием инфраструктуры, изменениями в трудовом, налоговом, земельном законодательстве, экономической, экологической, жилищной политикой, цифровой трансформацией.

Также политик отметила "принципиальный сдвиг" парадигмы отечественной семейной политики. Так, документ не ограничивается финансовыми мерами поддержки материнства. "Ведь никакие пособия не решат вопрос, как забирать ребенка из школы в рабочее время, как уделять ему внимание и окружать заботой в условиях занятости… Хотя и материнский капитал, разумеется, будет сохранён и проиндексирован, а правила его предоставления усовершенствованы. Кроме того, спектр пособий расширяется, что является еще одним подтверждением социального характера нашего государства, который закреплен в Конституции", - продолжила Валентина Матвиенко.

Кроме того, спикер верхней палаты парламента выделила отдельные показатели стратегии:

- доступность профильной медицинской помощи и сопровождению беременности;

- доступность сухих молочных смесей для грудного вскармливания;

- сведение к нулю очередей в государственные и муниципальные детские сады;

- развитие системы дополнительного профессионального образования женщин в отпуске по уходу за ребенком или не работающих и воспитывающих дошкольников;

- изменение подхода к организации переобучения родителей;

- повсеместное внедрению гибкого и дистанционного графика работы, чтобы обеспечить профессиональную реализацию женщин;

- повышение эффективности выплаты алиментов;

- увеличение возможностей для летнего оздоровительного отдыха, дополнительного образования, занятий спортом.