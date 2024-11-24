РФ будет жестко реагировать на антироссийские шаги Японии

Реакция России на враждебные шаги правительства Японии будет жесткой. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"К сожалению, реакция японского правительства (в лице министра иностранных дел) на слова президента [РФ Владимира Путина на заседании клуба "Валдай"] в очередной раз продемонстрировала отсутствие у Японии намерения что-либо менять в позитивную сторону, - указал он. - В таких условиях будем вынуждены продолжать жестко реагировать на антироссийские шаги, руководствуясь исключительно собственными национальными интересами".

Путин, выступая 7 ноября на пленарной сессии "Валдая", заявил, что Россия и Япония являются естественными партнерами ввиду своего соседства, поэтому Москва не будет отпираться в случае возвращения Токио к сотрудничеству. В свою очередь глава японского МИД Японии Такэси Ивая отметил, что Токио считает "несколько позитивными" высказывания президента РФ о готовности к выстраиванию двусторонних отношений, однако намерена придерживаться санкций против Москвы.

Руденко отметил, что российская сторона всегда сохраняет готовность к нормализации отношений и возобновлению взаимовыгодного сотрудничества. "Но для этого необходим реальный и подкрепленный практическими шагами отказ официального Токио от недружественной политики", - добавил замминистра.

Ранее телеканал NHK сообщил со ссылкой на источники, что Токио планирует ужесточить санкции против РФ и КНДР, поскольку считает, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна якобы оказывает влияние на безопасность в Европе и Азии и "нарушает международное право".

К настоящему моменту Япония уже ввела ряд ограничительных мер, включающих экспортные и импортные ограничения, а также заморозку активов физлиц и организаций. В числе дополнительных санкционных мер, отмечает телеканал, может быть в том числе заморозка активов. Свои действия Токио намерен координировать с другими странами, в том числе членами G7.