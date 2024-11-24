Путин телеграммой поздравил Кустурицу с 70-летием

Сербского режиссера Эмира Кустурицу поздравил с 70-летием российский президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Поздравление зачитала советник посольства России в Сербии Наталья Клищенкова в кино-деревне Дрвенград. В нем Путин назвал режиссера человеком «смелого, многогранного дарования» и «истинным художником».

Российский лидер отметил у Кустурицы «активную общественную позицию, огромный вклад в реализацию значимых инициатив в гуманитарной сфере, направленных на укрепление доверия и взаимопонимания между народами».

Ранее Кустурица задался вопросом, кому выгоден конфликт на Украине. По его мнению, эта «война уже продана». «Кто выставил такую высокую цену, которую заплатили украинцы, кто с этого соберет дивиденды? Кто в действительности является тем выгодополучателем, кто получает долю с этого?» — спросил режиссер.