В Крыму оценили реакцию Запада на испытание «Орешника»

На Западе испугались испытания ракеты средней дальности "Орешник". Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, Запад пытается делать хорошую мину при плохой игре, показывая отсутствие страха перед этим российским оружием .

© Константин Михальчевский/РИА Новости

"Западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились", - сказал политик. Он отметил, что для многих стало откровением, что Россия реально может "врезать в ответ". Вместе с тем Константинов обратил внимание, что на Западе распространяли пропагандистские байки о том, что РФ является "страной-бензоколонкой" .

"Бензоколонка" оказалась с ракетами, да такими, которых у всего Запада нет", - подчеркнул глава парламента.

Также он заявил, что у Запада нет спасения от этих ракет. "Их технологически превзошли и продемонстрировали это буквально в прямом эфире. Ничего хуже для них нет", - добавил глава парламента. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу "Южмаш" в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности "Орешник".

По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".