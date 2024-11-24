МИД РФ: Россия не будет тормозить изменение статуса «Талибана»*

Россия не будет искусственно тормозить снятие с «Талибана»* статуса террористической организации. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, изменение статуса движения талибов должно придать импульс развитию российско-афганскому отношений, а также усилить взаимодействие в различных областях.

«Что касается вопроса об официальном признании действующих афганских властей, то пока говорить об этом преждевременно. Давайте действовать постепенно, поэтапно, но искусственно тормозить процессы мы не намерены», - приводит его слова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос о признании «Талибана»* постоянно обсуждается.

* - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.