Захарова ответила на слова о «несуществующем» «Орешнике»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что ракеты «Орешник» не существует.

Дипломат в личном Telegram-канале отметила, что существование новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты ранее признал сам Зеленский.

Она также напомнила, как в Киеве в течение многих лет отрицали существование Крымского моста, однако потом стали призывать его уничтожить.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — написала Захарова.

Ранее Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. По его словам, при ударе по Южмашу Россия применила «классическое» межконтинентальное баллистическое оружие.