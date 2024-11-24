$102.58+1.90107.43+1.35
Войти в почту

Захарова ответила на слова Подоляка о «несуществующей» ракете «Орешник»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который заявил, что ракеты «Орешник» не существует.

Захарова ответила на слова о «несуществующем» «Орешнике»
© РИА Новости

Дипломат в личном Telegram-канале отметила, что существование новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты ранее признал сам Зеленский.

Она также напомнила, как в Киеве в течение многих лет отрицали существование Крымского моста, однако потом стали призывать его уничтожить.

«Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?» — написала Захарова.

Ранее Подоляк заявил, что ракеты «Орешник» не существует. По его словам, при ударе по Южмашу Россия применила «классическое» межконтинентальное баллистическое оружие.

Политика
Михаил Подоляк
Владимир Зеленский
Мария Захарова
МИД России
Южмаш
Киев