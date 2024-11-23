Захарова прокомментировала разрешение Франции бить по России

Заявление главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении наносить удары по России дальнобойными ракетами является добиванием Украины, а не ее поддержкой, заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом пишет РЕН ТВ.

Накануне Барро заявил, что ВСУ могут наносить удары по России французскими ракетами дальнего радиуса действия «в целях самообороны». При этом он не стал подтверждать, использовал ли уже Киев французское оружие.

МИД Франции заявил о праве Украины бить по России французскими ракетами

«Не поддержка Украины, а ее добивание», — уточнила Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон в июне 2024 года признал, что республика передала Украине крылатые ракеты SCALP. Их дальность достигает 400 км, вес боеголовки составляет 450 кг а скорость превышает 1000 км в час. Высота ее полета доходит до 150 м. Стоимость составляет €850 тыс.