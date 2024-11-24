В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Франции об ударах по России

Заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о ракетных ударах по территории России является актом агрессии. Об этом сообщил депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что территория Украины для Франции является военным полигоном, с помощью которого можно расширить рынок сбыта новых ракет.

"Чтобы поправить за счет горя украинского народа и акта агрессии против России свое финансовое положение", — заметил Белик.

Он уточнил, что Париж видит себя на рынке вооружений "в числе лидеров".

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На этой неделе в интервью BBC Барро заявил о праве Украины бить по территории России французскими ракетами большой дальности.

По словам дипломата, Киев может наносить подобные удары "в целях самообороны". Он также высказал мнение о том, что у Запада не должно быть ограничений и "красных линий" по вопросу поддержки Украины. Барро отметил, что от помощи Киеву зависит европейская безопасность.

17 ноября французская газета Le Figaro написала, что Франция и Британия разрешили Украине бить по территории России дальнобойными ракетами Storm Shadow/SCALP. Позднее эта информация была удалена с сайта издания.