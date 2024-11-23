Глава МИД Турции провел телефонный разговор с Лавровым

Министр иностранных дел (МИД) Турции Хакан Фидан провелтелефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Беседа состоялась 23 ноября, в субботу. Министры обсудили двусторонние отношения стран и региональные проблемы.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Ирака Мухаммедом Судани. В рамках переговоров стороны затронули ближневосточную проблематику в свете беспрецедентной эскалации напряженности в регионе.