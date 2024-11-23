В Крыму рассказали о реакции Запада на испытания ракеты «Орешник»

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал реакцию западных стран на испытание российской баллистической ракеты «Орешник». Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на удары дальнобойными ракетами по объектам в Курской и Брянской областях нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины. Он уточнил, что в боевых условиях было проведено испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности «Орешник».

«Конечно Запад, Европа пытаются делать хорошую мину при плохой игре – мол, не испугались. И наперегонки транслируют это. Но западное сообщество реально содрогнулось. Это же западная ментальность. Она специфическая. Они поняли, что шутки кончились», — подчеркнул Константинов.

По его данным, для многих на Западе стало откровением, что Россия реально может «врезать в ответ».

В США оценили дальность российского «Орешника»

Глава парламента заметил, что западная пропаганда годами успокаивала жителей Европы, США, Канады байками о «стране-бензоколонке». Он добавил, что внезапно выяснилось: у «бензоколонки» нашлись ракеты, способные преодолеть хваленые системы ПВО и ПРО.