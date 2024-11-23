В МИД РФ раскрыли роль Великобритании в антироссийской гибридной войне

Соединенное Королевство играет ключевую роль в антироссийской гибридной войне, рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат заметила, что ряд экспертов, как российских, так и зарубежных, в последние месяцы заявил о том, что Лондон якобы не сильно вовлечен в гибридное противостояние России и Запада. Она добавила, что эти публикации «не столько смешны, сколько опасны».

Захарова пояснила, что о высокой степени вовлеченности королевства свидетельствуют высказывания и действия официальных лиц королевства.

Так, в ходе беседы премьер-министра Великобритании Кира Стармера с действующим президентом США Джо Байденом американский лидер заявил, что Вашингтон будет поддерживать Лондон в оказании помощи Украине. Он добавил, что Москва якобы не победит в этом конфликте.

Представитель МИД заметила, что на кадрах, опубликованных в СМИ, британский премьер одобрительно кивает на реплики Байдена.