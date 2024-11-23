Песков объяснил, почему об "Орешнике" не было широко известно ранее

Разработка новейшей баллистической ракеты «Орешник» была засекречена, поэтому общественность ничего о ней не знала. Подобные вооружения разрабатываются и сейчас. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в интервью тележурналисту Павлу Зарубину.

«Почему мы не знали ничего ранее о возможной подобной разработке?» — задал вопрос Зарубин.

«Я уверен, что мы с вами не знаем и сейчас о новых грядущих разработках», — ответил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о новейшей гиперзвуковой ракете средней дальности «Орешник». Этим оружием был нанесен удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

На Украине выступили за переговоры после удара российской ракеты «Орешник»

В зоне поражения «Орешника» находятся все страны континентальной Европы.