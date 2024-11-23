Песков прокомментировал ситуацию с фейками в СМИ Запада

В западных странах еще остались журналисты, которые пытаются анализировать ситуацию со всех сторон, заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что Россия работает с ними. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель Кремля заметил, что несколько лет назад было бы трудно поверить в то, что авторитетные западные издания будут в 2024 году публиковать столько заказных материалов и фейков.

«Но сейчас мы это видим своим невооруженным взглядом. Мы соответственно к этому относимся. Хотя есть на западе журналисты, которые пытаются со всех сторон анализировать ситуацию, они, конечно, вызывают уважение, и мы работаем с такой прессой, чтобы дать информацию из первых рук», — отметил Песков.

Пресс-секретарь пояснил, что события последних лет четко показали: свободы слова на Западе точно нет.

Песков рассказал об отсутствии свободы слова на Западе

Песков сообщил ранее, что аккредитация журналистов из недружественных государств на различные крупные мероприятия в России будет зависеть от поведения как самих этих изданий, так и западных государств в целом.