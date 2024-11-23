Володин предупредил Запад об ответе России

Главы государств и правительств западных государств должны осознать, что Россия защитит себя и ей есть чем это сделать, заявил в беседе с журналистами председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о боевом испытании баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины — заводу «Южмаш» в Днепре (ранее — Днепропетровск).

По оценке спикера, решение о нанесении ударов было правильным и долгожданным. Он добавил, что российские официальные лица неоднократно предупреждали Запад о возможных последствиях действий Брюсселя и Вашингтона на Украине, те, кто хотел услышать, должны были понять.

«А тот, кто вопреки этому начал делать все для наращивания эскалации, в первую очередь [президент США Джо] Байден, его друзья в Европе [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и другие, они должны понимать - Россия себя защитит. И у нас есть, чем это сделать», — подчеркнул Володин.

По его мнению, Байден желает «напоследок создать как можно больше проблем» избранному президенту США Дональду Трампу.

Председатель Госдумы констатировал, что депутатский корпус поддержит президента, будет делать все возможное с тем, чтобы Россия не только могла защитить себя, но и стабильно развивалась.