Володин: на спецсчета иноагентов могут обязать зачислять доходы от имущества

Госдума планирует ко второму чтению расширить законопроект о зачислении доходов иноагентов на спецсчета. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается поправок, мы смотрим, как расширить эти нормы не только на творческую деятельность, но и доходы, полученные от движимого и недвижимого имущества, счетов, акций», — заявил он.

По словам Володина, в Госдуме работают в этом направлении, чтобы защитить граждан от «предателей, негодяев, которые средства собирают здесь, а направляют на разрушение России». Он добавил, что власти страны бережно относятся к политическим правам и свободам, но не допустят, чтобы те деньги, которые зарабатываются в РФ перечислялись на Украину.

До этого ГД приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязательное требование о перечислении выплат иноагентам на специальный счет.

19 ноября председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Василий Пискарев заявил, что Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Счет им понадобится для получения причитающихся вознаграждений «в связи с отчуждением или использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации».