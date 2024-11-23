В России заявили, что Франция и Британия заплатят за помощь Украине

Власти Франции и Великобритании ответят за оказание помощи Украине в нанесении ракетных ударов по территории России. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

По словам дипломата, то сделали США, очень опасно, и тот, кто принял решение по нанесению ударов, полностью осознает его негативные последствия.

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.